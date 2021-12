1 Die Ermittler gehen derzeit von Raubmord aus (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

In Südfrankreich finden Spaziergänger eine enthauptete Leiche. Der Kopf sowie die abgetrennten Arme werden später in geringer Entfernung gefunden.















Montauban - An Heiligabend haben Spaziergänger in Südfrankreich eine enthauptete Leiche gefunden. Den Kopf des Toten entdeckten Einsatzkräfte am Weihnachtsmorgen einige Hundert Meter entfernt in einer Plastiktüte, wie die Staatsanwaltschaft Montauban am Samstag mitteilte. Auch die abgeschnittenen Unterarme fanden sie in geringer Entfernung der Leiche bei einer Landstraße in Albias.

Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen 31 Jahre alten Mann. Die Ermittler gehen derzeit von Raubmord aus, wie es hieß. In der Brust des Getöteten hätten sie Einstichwunden gefunden. Es werde vermutet, dass die Körperteile erst nach dem Tod abgeschnitten wurden.