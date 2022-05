Subway in Villingen

1 Betreiber Maximilian Burkard gewährt einen ersten Einblick in die neue Subway-Filiale in Villingen. Sie wird am Montag, 30. Mai, öffnen. Foto: Eich

Das Warten hat ein Ende: Der Eröffnungstermin für den Subway in Villingen steht. Die Fast-Food-Filiale der US-amerikanischen Franchisekette wird am kommenden Montag öffnen. Auch ein Lieferservice ist geplant.















Villingen-Schwenningen - Nachdem Lieferschwierigkeiten der Gerätschaften immer wieder für Verzögerungen gesorgt hatten, dürfen sich die Liebhaber von Sandwichs und Wraps nun freuen. Ab 11 Uhr werden die Türen des Subways in der Rietstraße in Villingen – in den ehemaligen Räumen des Café Rose – geöffnet.

Rund 60 Sitzplätze

"Wir werden für den ersten Tag auch ein Special bieten", erklärt Betreiber Maximilian Burkard. Welches das sein wird, möchte er allerdings noch nicht verraten. Bereits am Montag soll auch die Terrasse mit rund 30 Plätzen geöffnet sein – im Innenraum des Lokals stehen weitere 30 Sitzplätze zur Verfügung.

Der Subway wird jeden Tag von 11 bis 23 Uhr geöffnet haben. Ob die Öffnungszeiten am Wochenende eventuell nach hinten raus erweitert werden, um Nachtschwärmer bedienen zu können, möchte Burkard abwarten. "Wir schauen mal, wie es sich einpendelt", so der Betreiber.

Auch Lieferservice soll kommen

Mit seinen 14 Mitarbeitern möchte Burkard schon bald auch einen Lieferservice anbieten. Wann dieser an den Start gehen wird, steht aber noch nicht fest.