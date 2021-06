1 Die Polizei ermittelt unter anderem in Waiblingen im Zusammenhang mit dem Verdacht auf gefälschte Impfausweise. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

In Stuttgart und Region sind mehrere Fälle von möglicherweise gefälschten Impfausweisen bekannt geworden. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat erste Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Stuttgart - Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat erste Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf gefälschte Impfpässe eingeleitet. Es seien wenige Fälle und es werde zugleich grundsätzlich geprüft, ob es sich bei diesen Fällen überhaupt um Straftaten handele oder ob es Ordnungswidrigkeiten seien. Zu diesen Themen liege aber noch keine abschließende Bewertung vor. Zuvor hatte der Südwestrundfunk darüber berichtet.

Nach Angaben des SWR ermittelt die Polizei in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) in drei Fällen, in Stuttgart prüfen die Ermittler einen möglicherweise gefälschten Impfausweis. In den Kreisen Göppingen und Esslingen werde ebenfalls wegen solcher Fälschungen ermittelt. In den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg sind nach Auskunft der Polizei noch keine verdächtigen Impfnachweise entdeckt worden.