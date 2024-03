Stuttgarter Kickers: Wie der Verein auf die langen Schlangen am Eingang reagiert

Wie der Verein auf die langen Schlangen am Eingang reagiert

1 Die Zuschauer strömen zu den Kickers – lange Schlangen am Eingang sind die Folge (Archivbild). Foto: imago/Rudel/Herbert Rudel

5430 Zuschauer strömten gegen den TSV Steinbach Haiger zu den Stuttgarter Kickers. Einige davon verpassten wegen langer Schlangen am Eingang den Anpfiff. Wie reagiert der Verein?









Matthias Becher sieht die Sache ja grundsätzlich positiv. „Es ist super erfreulich, dass so viele Zuschauer zu uns kommen“, sagt der Geschäftsführer der Stuttgarter Kickers. Seine Blauen spielen attraktiven und erfolgreichen Fußball, stehen als Aufsteiger in der Regionalliga an der Tabellenspitze. Und nach der fast dreimonatigen Winterpause waren die Fans heiß auf den Re-Start. Doch dass 5430 Zuschauer die Auftaktpartie 2024 gegen den TSV Steinbach Haiger (4:0) sehen wollten, das überraschte dann doch. Die Verantwortlichen kalkulierten mit rund 4500 Besuchern.