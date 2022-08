1 Loris Maier trifft mit den Kickers auf seinen Ex-Club TSG Backnang. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers wollen am Samstag den ersten Heimsieg der Saison feiern. Im Gazi-Stadion empfangen die Blauen die TSG Backnang. Hier geht es zum Liveticker.















Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers sind nach dem knappen 1:0-Sieg unter der Woche beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen zurück in der Erfolgsspur. Nun soll am heutigen Samstag (Anpfiff 18 Uhr) in der Oberliga der erste Heimsieg folgen. Im Gazi-Stadion auf der Waldau empfängt das Team von Trainer Mustafa Ünal die TSG Backnang, die nach drei Spieltagen noch keine Zähler auf dem Konto hat.

Kickers-Stürmer Loris Maier trifft dabei auf seinen Ex-Club. Ob Kevin Dicklhuber nach seiner Schulterverletzung wieder mitmischen kann, ist noch offen. Wie sich die Kickers gegen Backnang schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Degerlocher in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommendes Wochenende müssen die Stuttgarter Kickers in der Goldstadt beim 1. CfR Pforzheim ran.