1 Konrad Riehle und seine Kickers haben den Aufstieg fest im Blick. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers können an diesem Wochenende den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg machen. Die Blauen empfangen am Samstag den Offenburger SV im Gazi-Stadion auf der Waldau. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Bei noch sieben ausstehen Ligaspielen ist den Kickers der Aufstieg kaum noch zu nehmen. Das Team von Trainer Mustafa Ünal hat zehn Punkte Vorsprung auf die SG Sonnenhof Großaspach, die sich auf dem zweiten Platz befinden. Zudem haben die Degerlocher das deutlich bessere Torverhältnis.

Wie sich die Kickers zu Hause im Waldaustadion schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Weiter geht es für Blauen bereits am kommenden Mittwoch. Dann gastieren sie bei 1. FC Rielasingen-Arlen (Anpfiff: 18.30 Uhr).