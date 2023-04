Liveticker: Ünal-Team will achten Sieg in Serie feiern

1 Kickers-Trainer Mustafa Ünal mit Abräumer Luigi Campagna. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers sind in der Oberliga weiter das Maß aller Dinge. Im Heimspiel gegen den FSV Hollenbach soll am Donnerstagabend der nächste Dreier her. Hier geht es zum Liveticker.









Die Stuttgarter Kickers eilen in der Oberliga Baden-Württemberg weiter von Sieg zu Sieg und haben das Ziel Aufstieg fest im Blick. Zuletzt gewannen die Blauen in der Fremde beim ATSV Mutschelbach souverän mit 5:0. Zehn Punkte beträgt aktuell der Vorsprung auf Verfolger SG Sonnenhof Großaspach. Mit einem Sieg – es wäre der achte in Serie – gegen den FSV Hollenbach am Donnerstagabend (Anpfiff: 19 Uhr) will das Ünal-Team unter dem Fernsehturm einen weiteren großen Schritt in Richtung Regionalliga machen.

Die Gäste aus Hollenbach, die von Ex-Kickers-Spieler Dirk Prediger trainiert werden, stehen momentan auf dem zehnten Tabellenplatz – verloren zuletzt denkbar unglücklich gegen Großaspach mit 0:1.

Wie sich die Degerlocher zu Hause im Waldaustadion schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Weiter geht es für die Blauen am kommenden Freitag bei der Sport-Union Neckarsulm. Anpfiff ist um 19 Uhr.