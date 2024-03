Die Stuttgarter Kickers stehen in der Regionalliga an der Tabellenspitze. Heute erwartet das Ünal-Team Eintracht Frankfurt II. Klappt es mit einem Sieg? Hier geht es zum Liveticker.

Die Stuttgarter Kickers wollen mit einem Sieg am heutigen Samstag gegen Eintracht Frankfurt II (Anpfiff 14 Uhr) im Aufstiegskampf der Regionalliga Südwest ein weiteres Zeichen setzen. Zuletzt kam das Team von Trainer Mustafa Ünal beim VfR Aalen nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Gegen die Eintracht kann Ünal wieder auf die Stammkräfte Lukas Kiefer und David Kammerbauer zurückgreifen – beide mussten aufgrund einer Sperre auf der Ostalb aussetzen.

Das Hinspiel in Frankfurt verloren die Blauen mit 0:1. Seither (16 Spiele) sind die Kickers in der Liga ungeschlagen. Ob das heute so bleibt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommendes Wochenende müssen die Kickers beim Verfolger TSG Hoffenheim II ran. Anpfiff im Dietmar-Hopp-Stadion ist um 14 Uhr.