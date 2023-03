1 Kickers-Kapitän Kevin Dicklhuber (links) will mit den Blauen den nächsten Sieg. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach dem 4:0-Auftaktsieg in Backnang erwarten die Stuttgarter Kickers den formstarken 1. CfR Pforzheim. Gelingt den Blauen der nächste Sieg? Hier geht es zum Liveticker.









Die Stuttgarter Kickers sind optimal ins neue Kalenderjahr gestartet. In Backnang siegten die Blauen am vergangenen Samstag souverän mit 4:0. Gleichzeitig konnte das Team von Trainer Mustafa Ünal den Vorsprung auf Großaspach auf zehn Punkte vergrößern. Am heutigen Samstag wollen die Kickers die Erfolgsgeschichte in der Oberliga weiterschreiben.

Im Gazi-Stadion auf der Waldau empfangen die Degerlocher den formstarken 1. CfR Pforzheim (Anpfiff 14 Uhr). Die Gäste aus der Goldstadt besiegten zuletzt Großaspach und stehen derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Die Kickers dürften also gewarnt sein. Wie sich das Ünal-Team gegen Pforzheim schlägt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den der Oberligist in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbietet. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommendes Wochenende geht es für die Blauen beim SV Oberachern weiter. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Übrigens: Alle Entwicklungen rund um die Stuttgarter Kickers können Sie in unserem Newsblog nachlesen.