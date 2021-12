1 Marc Stein (li., gegen Adrian Ramos) im Kickers-Dress beim DFB-Pokalspiel 2014 gegen Borussia Dortmund. Foto: Baumann/Eugen Zimmermann

Jetzt ist es offiziell: Marc Stein wird neuer Sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers. Der VfB Stuttgart II erteilte die Freigabe für den 36-Jährigen.















Stuttgart - Am Freitag stand Marc Stein beim 1:1 des VfB Stuttgart II beim FC Astoria Walldorf noch im Kader des Fußball-Regionalligisten, nun ist er offiziell neuer Sportlicher Leiter des Oberligisten Stuttgarter Kickers. „Auf Basis eines ausführlichen Anforderungsprofils und einem intensiven Auswahlverfahren haben wir uns für unseren ehemaligen Spieler entschieden. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm eine sehr gute Wahl getroffen haben“, teilte Präsident Rainer Lorz mit. „Wir haben dem Wunsch von Marc entsprochen, wollten ihm diese Möglichkeit, den nahtlosen Übergang von seiner sportlichen Karriere zum direkten Berufseinstieg, nicht verwehren, zumal auch noch in seiner Wahlheimat Stuttgart“, sagte Thomas Krücken, der Direktor des Nachwuchsleistungzentrums (NLZ) beim VfB. „Er war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und durch seine Erfahrung nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine eine große Hilfe und Stütze unserer jungen Mannschaft.“ Steins Vertrag lief ursprünglich noch bis zum Saisonende. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Es dürfte eine eher symbolische Ablösesumme geflossen sein.

110 Spiele für die Kickers

Stein tritt bei den Blauen die Nachfolge von Lutz Siebrecht an, der vor rund 50 Tagen zu Lokomotive Moskau gewechselt war. Siebrechts letztes Spiel als Kickers-Verantwortlicher am 23. Oktober in Bissingen (0:1) verfolgte Stein im Stadion am Bruchwald als Zuschauer mit. Als Innenverteidiger bestritt der gebürtige Potsdamer von 2013 bis 2016 insgesamt 110 Spiele für die Blauen. Nach dem Abstieg aus der dritten Liga wechselte er zu Energie Cottbus. 2019 zog es ihn aus familiären Gründen zurück nach Stuttgart. Er wohnt mit seiner Frau und den Kindern in Sillenbuch.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Interview mit Kickers-Trainer Mustafa Ünal

„Ich freue mich, dass ich mein Wissen, mein Netzwerk und meine Erfahrung, das ich in meinen 17 Jahren als Fußballspieler angeeignet habe, jetzt bei den Kickers einbringen kann“, sagte Stein. Früh hat er sich um ein zweites Standbein neben dem Fußball gekümmert. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann studierte er BWL (Spezialisierung Personal-Entwicklung). Aktuell lehrt er als Dozent in einem Master-Studiengang das Thema „Strategische Verhandlungsführung“. „Aufgrund seines fachlich und menschlich überzeugenden Auftritts in allen Gesprächen sind wir überzeugt, dass er alle Anforderungen erfüllt und wir auch langfristig eine wertvolle Lösung gefunden haben“, erklärte Lorz.

Stein wird offiziell am 1. Januar 2022 anfangen und freut sich jetzt schon auf die Aufgabe. „Die drei Jahre bei den Kickers haben mich geprägt – nicht nur, weil ich hier durch meine Frau und meine Familie jetzt verwurzelt bin.“ Ein Versprechen gab er auch schon ab: „Wie schon als Spieler werde ich alles dafür tun, damit wir bei den Kickers gemeinsam Erfolg haben werden.“ Trainingsstart der Mannschaft nach der Winterpause ist am 14. Januar 2022.