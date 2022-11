1 Mustafa Ünal hat mit den Stuttgarter Kickers seit seinem Amtsantritt von 48 Oberligaspielen nur vier verloren. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Mustafa Ünal befindet sich mit den Stuttgarter Kickers auf Aufstiegskurs. Im Interview sagt der Trainer, warum er erst in der Winterpause Vertragsgespräche führen will, wovon er sein Bleiben abhängig macht, und er spricht über sein Verhältnis zum Sportdirektor.















Nach 16 von 34 Spieltagen stehen die Stuttgarter Kickers in der Fußball-Oberliga mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Vor dem letzten Hinrundenspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Freiburger FC spricht Trainer Mustafa Ünal über die Ausgangslage und seine eigene Zukunft bei den Blauen.