Die Stuttgarter Kickers sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Erst setzte sich das Team von Trainer Mustafa Ünal im Pokal in Göppingen durch, dann gewannen die Blauen das erste Spiel in der Regionalliga bei den Offenbacher Kickers mit 1:0. Am heutigen Dienstag geht es für die Degerlocher im WFV-Pokal weiter. In der dritten Runde müssen die Kickers beim Landesligisten TSV Weilimdorf ran (Anpfiff 17.45 Uhr). Dabei muss Ünal auf die Neuzugänge Sinan Tekerci und Marcel Schmidts verzichten, die sich in Offenbach Verletzungen zugezogen hatten.

Wie sich die Kickers in Weilimdorf schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag (Anpfiff 14 Uhr) steht für die Degerlocher in der Regionalliga das erste Heimspiel an. Im Gazi-Stadion auf der Waldau empfangen sie Mitaufsteiger TuS Koblenz.