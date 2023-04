Liveticker: Kickers wollen nach Pleite zurück in die Erfolgspur

1 Konrad Riehle und die Blauen wollen in Neckarsulm wieder jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers müssen am Freitagabend bei der Sport-Union Neckarsulm ran. Nach der Heimpleite soll nun wieder ein Dreier her. Ob das gelingt, können Sie hier live verfolgen.









Die Stuttgarter Kickers wollen am Freitagabend in der Fußball-Oberliga bei der Sport-Union Neckarsulm wieder zurück in die Erfolgspur (Anpfiff 19 Uhr). Zuletzt musste sich der Tabellenführer im Heimspiel gegen den FSV Hollenbach überraschend mit 0:1 geschlagen geben – der Vorsprung auf Verfolger Sonnenhof Großaspach schrumpfte auf sieben Punkte.

Die Aufgabe beim Tabellenvierzehnten, bei dem sich die Blauen vor wenigen Wochen im WFV-Pokal durchsetzten (3:2), kann Trainer Mustafa Ünal mit einem vollständigen Kader. Zuletzt meldete sich auch Stürmer David Braig wieder fit.

Wie sich die Degerlocher in Neckarsulm schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Weiter geht es für die Blauen dann am Samstag, den 22. April mit einem Heimspiel gegen den Offenburger FV. Anpfiff ist um 14 Uhr.