Stuttgarter Kickers: Alle Testspiele der Blauen terminiert

Stuttgarter Kickers Das könnte sich in der Winterpause am Kader der Blauen tun

In den Kader der Stuttgarter Kickers könnte in der Winterpause Bewegung kommen. Innenverteidiger Niklas Kolbe sollen höherklassige Angebote vorliegen, Spieler wie Julian Kania werden mit den Blauen in Verbindung gebracht.