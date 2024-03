Mercedes-Benz will eigene Autohäuser in Deutschland verkaufen

Konzernchef Ola Källenius

Mercedes-Benz hat seine unternehmenseigenen Autohäuser in Deutschland auf den Prüfstand gestellt. Ein Verkauf wurde nicht ausgeschlossen. Nun ist eine Entscheidung gefallen.









Der Autobauer Mercedes-Benz will die unternehmenseigenen Autohäuser in Deutschland veräußern. Jede Niederlassung werde dabei individuell geprüft, teilte der Dax-Konzern aus Stuttgart am Dienstag mit. Die Prüfung habe ergeben, dass ein Verkauf Sinn mache. Zuvor hatte „Bild“ darüber berichtet.