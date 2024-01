Stuttgart Surge: Nur hinter dem Quarterback steht noch ein Fragezeichen

1 Führt Reilly Hennessey auch in der nächsten Saison die Offensive von Stuttgart Surge an? Foto: Baumann

Der Kader des erfolgreichen Stuttgarter Football-Teams nimmt Gestalt an. Cheftrainer Jordan Neuman ist sich sicher, dass der Vize-Meister der ELF künftig noch stärker sein wird.









Link kopiert



Nach der Saison ist vor der Saison. Mit dem Ergebnis der Arbeit, die auf die 34:53-Niederlage gegen Rhein Fire im Finale der European League of Football (ELF) Ende September folgte, ist Jordan Neuman zufrieden. Hochzufrieden. Denn dem Cheftrainer und Kaderplaner gelang in den vergangenen Wochen, was ihm am liebsten ist: eine Serie an Erfolgen. „Wir haben im Kampf um Spieler, die wir haben oder halten wollten, viel öfter gewonnen als verloren“, sagt Neuman, „wir werden künftig noch mehr Talent und Tiefe im Team haben. Die neue Mannschaft wird noch stärker sein.“