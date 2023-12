Durch Pannen-Lkw kommt Verkehr in der Innenstadt zum Stillstand

Nichts ging mehr am Dienstagmittag auf der Konrad-Adenauer-Straße im Herzen Stuttgarts. Ein Lkw blockierte rund eine Stunde die Unterführung auf Höhe des Gebhard-Müller-Platzes. Daraufhin bildete sich ein langer Rückstau.









Ein Pannen-Lkw in einer Unterführung in Stuttgart sorgte laut einer Sprecherin der Polizei am Dienstagmittag auf der Konrad-Adenauer-Straße für einen großen Rückstau.