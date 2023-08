Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montagabend gegen 20 Uhr auf der B 33 nahe Nußbach verletzt worden.

Der 16-Jährige war mit seiner Yamaha in einer Zweiradgruppe von St. Georgen kommend in Richtung Nußbach unterwegs. Dabei hielt er zum vorausfahrenden Motorrad einen zu geringen Abstand ein. In einer Linkskurve kam es zur Berührung.

Zu dicht aufgefahren

Während der Vordermann unbeirrt seine Fahrt fortsetzten konnte, kam der Jugendliche mit der Yamaha ins Schlingern und stürzte.

Dabei wurde er verletzt und kam stationär in ein Krankenhaus.

An seiner Enduro entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.