Studie: Gesellschaft steht Digitalisierung skeptischer gegenüber

Der Studie zufolge zeigt sich eine neue digitale Spaltung in diejenigen, die den digitalen Wandel annehmen und denjenigen, die sich distanzieren (Symbolbild).

Ob Beruf oder Freizeit: Digitale Kommunikation, Apps und Künstliche Intelligenz bestimmen immer stärker den Alltag. Etliche Menschen fühlen sich aber durch die Digitalisierung überfordert.









Berlin - In Deutschland nimmt ein Großteil der Menschen an der digitalen Welt teil und kann ihre Möglichkeiten selbstbestimmt für sich nutzen. Gleichzeitig sinkt jedoch die Fähigkeit, zukünftig mit dem digitalen Wandel Schritt zu halten. Das sind die zentralen Ergebnisse der Studie "D21-Digital-Index 2023/24" der Initiative D21 e. V., durchgeführt vom Forschungsunternehmen Kantar, die in Berlin veröffentlicht wurde.