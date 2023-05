Etwa eine gute Stunde war Herrenzimmern am Freitag zwischen 17.30 und 18.35 Uhr ohne Strom.

Unwetterbedingt, hieß es. Netze-BW-Fachleute haben sich auch dann gleich nach dem Eintreffen der ersten Störungsmeldungen auf die Suche begeben – und wurden fündig, wie Bürgermeister Peter Schuster mitteilte.

Der Starkregen am frühen Abend blieb also nicht folgenlos. Er war jedoch nicht so gewaltig, dass die Feuerwehr zu berichtenswerten Einsätzen gerufen worden seien.

Männer aus dem Ort, mit allen Wassern gewaschen, grillten in dieser Stunde mit Gas und mussten auf ein leckeres Abendessen nicht verzichten. Autarkie ist durchaus hilfreich.