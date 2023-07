In Teilen von Bickelsberg, Heiligenzimmern, Isingen, Leidringen, Täbingen und Binsdorf ist am Freitagmorgen für knapp eine Stunde der Strom ausgefallen.

Am Freitagmorgen fiel ab 6.02 Uhr in Teilen von Bickelsberg, Heiligenzimmern, Isingen, Leidringen, Täbingen und Binsdorf der Strom aus. Das meldet der Stromversorger NetzeBW.

In Rosenfeld sei etwa die Hälfte der Haushalte und in Geislingen vereinzelte Haushalte betroffen gewesen. Ursache war ein technischer Defekt an einem Erdkabel im Mittelspannungsnetz.

Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz sei es dem Entstördienst,gelungen die Versorgung in den betroffenen Ortsteilen schrittweise wiederherzustellen: Ab 6.41 Uhr hätten die meisten Haushalte wieder Strom gehabt, ab 6.53 Uhr alle.