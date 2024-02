Strengere Grenzwerte für Luftqualität: Feinstaub sei kein Problem, sagt Winfried Hermann

1 Die strengeren Grenzwerte könnten in Baden-Württemberg eingehalten werden, sagt der Verkehrsminister Winfried Hermann. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Seitdem klar ist, dass in der Europäischen Union künftig strengere Regeln für Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stickstoffdioxid gelten sollen, herrscht in der Region Stuttgart latente Verunsicherung. Immerhin ist zumindest Stuttgart bundesweit bekannt dafür, nicht gerade die sauberste Luft zu haben. Doch laut dem baden-württembergischen Verkehrsministerium sind die hiesigen Sorgen wegen der Novelle zur Luftqualität in der EU unbegründet.