1 Bei einem Streit zwischen zwei Frauen in Hüfingen ist eine der Beteiligten verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: HTWE/Shutterstock

Zwei Frauen sind am Schmotzigen Donnerstag in einer Hüfinger Besenwirtschaft derart in Streit geraten, dass am Ende eine der Beteiligten durch Schläge verletzt wurde.









Laut Polizeibericht kam es am Donnerstagabend im ehemaligen Gasthaus Löwen in der Hüfinger Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Wie die Ermittlungen ergaben, waren die beiden in der Vergangenheit schon öfter aneinander geraten.