Am Freiburger Josefskrankenhaus ist in der vergangenen Woche eine junge Ärztin fristlos entlassen worden. Was ihr Arbeitgeber Artemed ihr vorwirft, ist unklar. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund sieht hingegen offenbar das gewerkschaftliche Engagement der jungen Fachärztin als möglichen Hintergrund.