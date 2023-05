Hilfe, mein Nachbar lässt in seinem Garten einen Dschungel wachsen

Otto Faulhaber aus Sulz ist stinksauer: Während er seinen eigenen Garten mit viel Mühe attraktiv hält, wächst auf der anderen Seite des Zauns ein Dschungel – mit Brennnesseln und anderen hüfthohen Pflanzen. Ja, ist das denn erlaubt?









Mit seinem eigenen Grün hinterm Haus hat sich Otto Faulhaber Mühe gemacht. Da ist etwa der kleine Nutzgarten, in dem Erdbeeren, Himbeeren und Kopfsalat gedeihen, oder der kleine Teich – eine Art Biotop, vor rund 20 Jahren angelegt, an dem eine Pumpe ein idyllisch plätscherndes Bächlein simuliert. Im Wasser zieht still ein Goldfisch seine Runden.