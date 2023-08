Es war Dramatik pur, als am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ein dicker Regenschauer über den Freudenstädter Marktplatz rauschte. Blitzschnell – wie bei einer Notfallübung – flüchteten viele Besucher des Streetfood-Festivals unter die Arkaden. Etwas Schutz vor dem Unwetter brachten auch die großen Regenschirme und Mini-Zeltdächer. Kaum waren die Regenmassen aber abgeflossen, setzte der Besucherstrom wieder ein.

Zum Streetfood-Festival eingeladen hatte erneut Harald Kläger, der wieder mehrere neue Anbieter begrüßen konnte. So war zum ersten Mal „Mein Flammkuchen“ aus Freudenstadt mit einer großen Auswahl von Flammkuchen dabei. Hähnchen umhüllt mit Parmesan und in einer Eiswaffel zubereitet bot ein Anbieter aus Düsseldorf an.

Zwei TV-Berühmtheiten

Beim Truck vom „GenussWerk“ aus Seewald-Besenfeld gab es Fingerfood. An einem anderen Stand wurden kleine vegetarische Burger mit Antipasti angeboten. Daneben gab es Spezialitäten aus Thailand, Mexiko, Kuba und Japan sowie amerikanische Burger und das berühmte „Philadelphia Cheesesteak“.

Und sogar zwei Fernsehberühmtheiten waren nach Freudenstadt gekommen: Morena und Roby Haile, die als Mallorca-Auswanderer durch die Sendung „Goodbye Deutschland“ bekannt geworden sind. Mittlerweile sind sie mit ihrer Eisshow wieder in der Streetfoodszene zurück. Viele Besucher waren davon fasziniert, wie auf einer minus-30-Grad-kalten Platte frisches Eis vor ihren Augen zubereitet wurde

Diese Besucher hatten gute Laune – noch. Denn im Hintergrund zog schon das Unwetter heran. Foto: Schwark

Seit 2016 gibt es das Streetfood-Festival in Freudenstadt. Damals war es eine sensationelle Pionierveranstaltung. Und der Mut von Kläger hat sich ausgezahlt: Auch in diesem Jahr konnte er aus 80 Anfragen auswählen, bevor er sich für 18 Streetfood-Anbieter entschied.

Für Kläger wird es nun seine letzte Veranstaltung dieser Art sein. Ein bisschen spüre er schon das Alter, erklärt Kläger. Er wolle daher etwas kürzer treten. Auch machten es der Aufwand und die Bürokratie ihm nicht immer einfach. Doch Kläger bleibt weiterhin der Spielvereinigung Freudenstadt als Organisator bei „Schwarzwald Air“ erhalten.

Trampolin für die Kinder

Trotz des regnerischen Wetters war auch diesmal offensichtlich: Solche Veranstaltungen kommen in Freudenstadt gut an. Viele Urlauber und überregionale Besucher betonten, wie schön eine solche Veranstaltung für sie ist.

Aus Freudenstadt waren „Mein Flammkuchen“ zum ersten Mal dabei. Foto: Schwark

Und das Angebot beschränkte sich nicht nur auf Leckereien: So bot der Möbeldesigner Michael Epple Möbel aus Upcyling-Materialien an. Und die Kinder konnten sich an einem Trampolin austoben. Für Musik und Begeisterung beim Publikum sorgte am Samstagabend die Schwaben-Rock-Band Brozzo. Passend zum Anlass sangen sie „i’ brauch’ ein Leberkäse“ und passend zum Wetter „einer isch immer der Arsch“. Über den Tag sorgte DJ Hansi für gute Laune.

Roby Haile bereitete auf der Platte mit minus 30 Grad frisches Eis zu. Foto: Schwark

Bei trübem Wetter setzte gegen Sonntagnachmittag wieder der Besucheransturm ein, begleitet von der Musik von Alex Vees. Aber immerhin: Bis zum Redaktionsschluss blieb es am Sonntag trocken.