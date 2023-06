The Weeknd wird zum Serienstar, das Marvel-Superhelden-Universum holt sich Verstärkung bei „Game of Thrones“, und „Black Mirror“ schaut wieder in die düstere Zukunft: unsere Serienempfehlungen im Juni.

Was bringt der Juni? Wir stellen die zehn interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon und Co. starten.

1 The Idol

Sam Levinson hat uns mit „Euphoria“ eine der besten, aufregendesten und umstrittensten Coming-of-Age-Serien der vergangenen Jahre beschert. Sein neues Seriendrama „The Idol“, das bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte, tobt sich erneut in einer Welt voller Sex, Drogen und Gewalt aus. Lily-Rose Depp spielt eine Popsängerin, die sich nach einem Nervenzusammenbruch mit einem Nachtclubbesitzer (Abel „The Weeknd“ Tesfaye) zusammentut: ein wilder Trip, der nichts für Menschen mit schwachen Nerven ist. Sky, 5. Juni

2 Kohlrabenschwarz

Der Psychologe Stefan Schwab gilt als der „Profiler von Rosenheim“, löst mit einer Polizistin, seiner Ex-Frau und einem Pfarrer unheimliche Fälle. Die Paramount+-Eigenproduktion, die auf einer Hörspielreihe beruht, ist ein bisschen mit bayerischem Brauchtum aufgeladene Mystery, ein bisschen Sitcom, ein bisschen die Sorte Krimi, bei der die Ermittler immer dann keinen Handyempfang haben, wenn dem Skript gerade danach ist. „Kohlrabenschwarz“ ist nicht unbedingt, die Sorte Serie, die man früher bei einem Streamingdienst vermutet hätte. Paramount+, 8. Juni

3 The Crowded Room

Amanda Seyfried spielt eine Verhörspezialistin, Tom Holland einen Mann mit mysteriöser Vergangenheit, der in eine Schießerei verwickelt war. Die Befragung entwickelt sich zu einem Thriller voller überraschender Wendungen. Den Zehnteiler hat sich Akiva Goldsman ausgedacht, dessen Drehbuch für „A Beautiful Mind“ mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Apple TV+, 9. Juni

4 Marie Antoinette

Es muss nicht immer Sissi sein: Emilia Schüle spielt die Herzogin Maria Antonia von Österreich, die als Teenagermädchen den Thronfolger Ludwig August heiratet und schließlich zur Königin von Frankreich aufsteigt. Die französisch-britische Serie interpretiert Marie Antoinette als feministische Stilikone. Disney+, 21. Juni

5 Secret Invasion

Wieder einmal wird die Erde von einer Invasion bedroht, wieder einmal muss Nick Fury die Welt retten: Willkommen an einem ganz normalen Tag im Marvel-Superhelden-Universum. In der Spionageserie ist an der Seite von Samuel L. Jackson neben alten Bekannten aus dem Marvel Cinematic Universe auch Emilia Clarke („Game of Thrones“) zu sehen. Disney+, 21. Juni

6 Schlafende Hunde

Nicht nur Dänemark ist gut im Serienmachen, sondern auch Israel. „Homeland“ zum Beispiel war eigentlich ein Remake einer israelischen Serie. Und auch die deutsche Netflixserie „Schlafende Hunde“ ist eine Adaption einer Vorlage aus Israel, die „The Exchange Principle“ hieß. Max Riemelt spielt einen Ermittler, der nach einem Burnout zum Obdachlosen wird, Luise von Finckh eine junge Staatsanwältin, die von ihrer Chefin nicht ernst genommen wird. Ein mysteriöser Mordfall macht die beiden zu einem Team. Netflix, 22. Juni

7 Hijack

Idris Elba und Archie Panjabi begeben sich auf die Spuren Kiefer Sutherlands, der in der bahnbrechenden Thrillerserie „24“ als Agent Jack Bauer in Echtzeit die USA und seine Familie vor Terroristen schützen musste. Die Serie „Hijack“ erzählt ebenfalls in Echtzeit aus einem Flugzeug, das während des siebenstündigen Flugs nach London entführt wird. Elba spielt einen Verhandlungsexperten, Panjabi eine Anti-Terrorismus-Beauftragte. Apple TV+, 28. Juni

8 The Witcher

Die Serie, die die Fans lieben und die Kritiker hassen, geht weiter. In der dritten Staffel dieser in einem mit Menschen, Elfen, Hexen, Zwergen und Monstern bevölkerten magischen Mittelalter spielenden Fantasysaga heißt es Abschied nehmen von Henry Cavill, der das letzte Mal die Rolle des Titelhelden Geralt von Riva spielt. In der vierten Staffel übernimmt Liam Hemsworth den Part. Netflix verzögert Cavills Ausscheiden aber noch etwas, indem die dritte Staffel in zwei Etappen veröffentlicht wird: Die zweite Hälfte der Staffel ist erst ab dem 27. Juli verfügbar. Netflix, 29. Juni

9 Jack Ryan

Noch ein Abschied: John Krasinski wird als CIA-Agent Jack Ryan auf seine letzte Mission geschickt. Allerdings wird er nicht wie Cavill durch einen anderen Schauspieler ersetzt, sondern der Actionthriller endet nach vier Staffeln. Inzwischen ist Ryan zum stellvertretenden CIA-Direktor aufgestiegen und muss feststellen, dass sein gefährlichster Feind gar nicht in einem anderen Land, sondern beim CIA selbst lauert. Amazon Prime, 30. Juni

10 Black Mirror

In fünf grandiosen Staffeln hat die Anthologieserie „Black Mirror“ immer wieder neu das Hier und Jetzt präzise analysiert, um dann virtuos von einer Zukunft zu erzählen, bei der aktuelle Trends ad absurdum und meistens zu einem bitteren Ende geführt wurden. Man darf also gespannt sein, welche Dystopien einen in der sechsten Staffel erwarten. Wann genau die Serie im Juni endlich weitergeht, hat Netflix noch nicht verraten. Netflix, im Juni