Neue Serien bei Netflix & Co.: Mit True Crime, Trash, Sequels und Spin-offs geht der Dezember auf Nummer sicher. Empfehlungen für Netflix, Disney plus, Amazon Prime Video, Sky und andere Streaming-Dienste.

Was bringt der Dezember? Wir stellen die zehn interessantesten TV-Formate vor, die als neue Netflix-Serienn oder bei Amazon Prime, Disney plus und Co. starten.

1. A Friend of the Family (Magenta TV)

Manche Geschichten sind so entsetzlich, dass man sie sich nicht ausdenken kann – wie die der Schauspielerin Jan Broberg, die in den 1970ern als Zwölf- und Vierzehnjährige gleich zweimal von einem Freund der Familie entführt und sexuell missbraucht wurde. In dem neunteiligen True-Crime Drama spielt Jake Lacy aus „The White Lotus“ den Entführer Robert Berchtold. Magenta TV, 1. Dezember

2. Die Saat - Tödliche Macht (ARD Mediathek)

„Die Saat – Tödliche Macht“ bietet genau das, was man von einer europäischen Eventserie erwartet. In der Story, in der es um einen Pharmakonzern geht, für den Getreidesamen, die den Hunger auf der Welt mit einem Schlag beenden könnten, nur ein Spekulationsgut sind, sind Politiker entweder korrupt oder naiv, die Lobbyisten schlau und skrupellos, Polizisten schleppen Traumata mit sich herum, und die Dialoge buchstabieren alles aus, was die Bilder und die Gesichter der Schauspielerinnen und Schauspieler längst schon erzählt haben. Da hilft auch keine Nordic-Noir-Optik, kein lakonisch grummeliger Heino Ferch und kein Rainer Bock, der als Strippenzieher der heimliche Star des Sechsteilers ist, der sich zwischen Spitzbergen, Brüssel und München austobt. ARD-Mediathek, 1. Dezember

3. Sweet Home 2 (Netflix-Serie)

„Squid Game“ war nicht der erste südkoreanische Netflix-Hit. Bereits im Jahr 2020 sorgte bei dem Streamingdienst die Serie „Sweet Home“ für Aufregung, die von den Bewohnern eines Wohnkomplexes erzählt, der von Monstern belagert wird. Der Horror-Thriller war die erste Serie aus Südkorea, die es in die Netflix-Serien-Top-10 in den USA schaffte. Mit neuen Monstern und einem neuen Ensemble startet nun die zweite Staffel. Und an einer dritten wird bereits gearbeitet. Netflix, 1. Dezember

4. Die Wespe 3 (Sky und Wow Streaming)

Wer geglaubt hat, nach zwei Staffeln im Sky Programm schon alles über die schrullig-kaputte Dart-Legende Eddie „Die Wespe“ Frotzke (Florian Lukas) zu wissen, den belehrt die dritte Staffel eines Besseren: Man lernt nun zum Beispiel Eddies großen Bruder Ecki (Matthias Matschke) kennen, oder das schrille Teenie-Mädchen Maxie (Sophie Paasch), das behauptet Eddies Tochter zu sein . Sky, 2. Dezember

5. Boom Boom Bruno (Warner TV)

Ben Becker ist Bruno – ein Dorfpolizist im brandenburgischen Niemandsland, der sich für Dirty Harry oder zumindest einen Western-Sheriff hält. Er liebt rassistische, sexistische Machosprüche, und natürlich passt es ihm gar nicht, dass er mit seinem neuen Kollegen Mark, der sich noch nicht als schwul geoutet hat, den Mord an einer Drag Queen aufklären soll. Der Sechsteiler ist ein zur Serie gewordener Groschenroman, und selten zuvor hat sich eine deutsche Produktion getraut, so schrill zu sein. Warner TV, 3. Dezember

6. The Walking Dead: Daryl Dixon (Magenta TV)

Nachdem im Oktober erst der „The Walking Dead“-Ableger „Dead City“ gestartet ist, lauert einem schon das nächste Zombieserien-Spinoff auf. „The Walking Dead: Daryl Dixon“ macht Dixon, der wie in der Originalserie von Norman Reedus gespielt wird, zur Hauptfigur und verlegt die Handlung ins postapokalyptische Frankreich. Magenta TV, 8. Dezember

7. Absturz! (RTL plus)

„2DEZIT“, so der Originaltitel dieses Seriendramas von Ninalotte Roose und Nathan Bouts, ist so etwas wie Belgiens Antwort auf die US-Serie „Euphoria“: Es geht um das Erwachsenwerdenwerden zwischen Drogen und sexueller Freiheit – im Mittelpunkt stehen Lotte und Lucas, die seit der Highschool ein Paar sind, an der Uni aber beginnen, ihre Beziehung infrage zu stellen. RTL plus, 14. Dezember

8. Reacher 2 (Amazon Prime)

Der Jack Reacher, den sich der US-Bestsellerautor Lee Childs ausgedacht hat, sieht gar nicht so aus wie Tom Cruise, der den Ex-Militärpolizisten zweimal in Kinothrillern gespielt hat, sondern ist ein muskelbepackter Koloss, der ein paar Köpfe größer als Cruise ist – und damit Alan Ritchson ziemlich ähnlich sieht, der ihn darum auch in der um Werktreue bemühten Serienfassung spielen darf. Nachdem sich die erste Staffel – wie es sich gehört – den ersten Jack-Reacher-Roman „Größenwahn“ vornahm, springt die zweite Staffel der Actionserie gleich zu Band elf: „Trouble“. Amazon Prime Video, 15. Dezember

9. Percy Jackson (Disney plus)

Percy Jackson ist ein ganz normaler US-Teenager, der ADHS hat, schlechte Schulnoten mit nach Hause bringt und oft von der Schule fliegt. Doch dann erfährt er, dass er ein Halbgott und sein Vater Poseidon ist, der im griechischen Olymp zu Hause ist. Nachdem eine Verfilmung der Jugendbuchreihe im Jahr 2010 ein Riesenflop war, bekommt der Stoff jetzt als Serie eine zweite Chance. Disney plus, 20. Dezember

10. Haus des Geldes: Berlin (Netflix-Serie)

Nur wer den spanischen Serienhit „Haus des Geldes“ nicht kennt, wundert sich darüber, dass eine Netflix-Serie, die „Berlin“ heißt, in Paris spielt. Berlin ist der Codename des Bruders des Anführers der Einbrechererbande, um die es in der Serie geht. Das Spin-off „Berlin“ erzählt seine Vorgeschichte. Netflix, 29. Dezember