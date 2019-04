Straubenhardt Happiness Festival mit viel Liebe zum Detail

Es ist ein unscheinbares Gebäude in das der Veranstalter des Happiness-Festivals eingeladen hat. Es steht inmitten einer Ein-Familien-Haus-Siedlung am Rande eines Feldes und wirkt so unscheinbar, dass es darin beinahe untergeht. Von außen sieht es eher aus, wie ein halbes Wohnhaus, weil die Dachflanke auf der einen Seite so steil abfällt, dass man glauben könnte, der Architekt hätte die andere Hälfte des Gebäudes schlicht vergessen mit unter das Dach zu stecken. Jedenfalls macht das Haus mit der Holzfassade nicht den Eindruck eines Lagers. Doch genau das war der Begriff, den Benjamin Stieler verwendete: "Lager".

Die Vorarbeit

Vor dem Haus stapeln sich in einer Hofeinfahrt meterlange Holzbretter, die mehrere junge Männer von Zeit zu Zeit ins Innere holen. Dort schrauben sie in einer großen Werkstatt im unteren Bereich des Gebäudes an großen Holzgestellen, die aussehen wie Bettkästen. "Das wird unsere neue Bar", erklärt Stieler stolz und zeigt auf seinem Smartphone einige Bilder, wie diese am Ende aussehen könnte. "Bei uns ist alles handgemacht mit sehr viel Liebe zum Detail", berichtet der 32-Jährige. "Unsere Tickets sind aus Stoff, unsere sämtlichen Stände, die vielen Sitzbänke sowie die Beschilderung und die Fahnen auf dem Gelände haben wir selbst aus Holz und Leinen hergestellt – diese Optik ist unser Markenzeichen."