Straßberg Schmotziger auf Abstand

Eigentlich hätte sich am "Schmotzigen" die Prominenz aus nah und fern im Straßberger Rathaus zum Ritterschlag versammelt, wo SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein zur Gräfin ernannt worden wäre. So ganz leer gehen die Fasnetsfreunde dann doch nicht aus. Auf den Online-Kanälen der Burgnarren findet ein virtueller Nachtumzug statt. Auch für den traditionellen Bürgerball bieten Burgvogt Daniel Nagraszus und sein engagiertes Team virtuellen Ersatz. Ein Video – ebenfalls auf den Facebook und Instagram Seiten des Vereins und auf Youtube zu sehen – präsentiert Bürgerball-Höhepunkte aus den vergangenen 15 Jahren. Corona zum Trotz zeigt sich die Schmeientalgemeinde doch wenigstens optisch etwas närrisch. Ein Narrenbaum bei der Schmeienhalle sowie Schaufensterpuppen im Burgnarren- und Burgfalkenhäs in den Straßberger Geschäften und auch zahlreiche Häuser im Fasnetsschmuck halten die Fasnet hoch.

Vor dem Rathaus wurde am Schmotzigen die Vereinsfahne des Burgnarrenvereins gehisst. Eine kleine närrische Delegation stattete Bürgermeister Markus Zeiser, der sich bereits närrisch in Schale geworfen hat, einen Besuch auf Abstand im Rathaus ab. Doch etwas ist anders – anstatt Fasnetsmaske trug der närrische Besuch FFP2-Masken.