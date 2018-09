Straßberg Ein Pointenfeuerwerk auf Kosten der Männer

Mit ihrem Soloprogramm "Mänsch Männer!" zündet Ute Landenberger vom Duo "Die Kächeles" ein Feuerwerk an Witzen zu Lasten der schwäbischen Männer – und gastiert am Samstag, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Straßberger Schlossgartenhalle. Karten sind zum Vorverkaufspreis von 14 Euro bei der Bäckerei Ströbel in Straßberg erhältlich.

In Käthe Kächeles Programm bleibt kein Thema unberührt: Sei es die schwäbische Gemütlichkeit, die Leiden der Männer beim kleinsten Anflug eines Unwohlseins, ihre Ungeschicklichkeit oder ihr begnadetes Talent, sich vor der Arbeit zu drücken. Das Publikum erfährt, dass auch Männer in die Wechseljahre kommen und unter welchen Symptomen sie dabei leiden. Auch das Thema Erotik scheut Käthe nicht: Sie beschreibt, was Frau tun muss, um den etwas trägen schwäbischen Mann in Schwung zu bringen und auch zu halten.