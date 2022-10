1 In Teilen von Seewald, Baiersbronn und Freudenstadt gab es am Montag und Dienstag Probleme mit dem Telefon und Internet. (Symbolfoto) Foto: © kebox – stock.adobe.com

Für die Arbeit oder die Freizeit – das Internet ist nicht mehr wegzudenken. Im Kreis Freudenstadt mussten einige Bürger stundenlang darauf verzichten.















Link kopiert

Kreis Freudenstadt - Wer in einigen Orten im Kreis Freudenstadt am Montag oder Dienstag telefonieren oder das Internet nutzen wollte, musste mehrere Stunden lang warten.

Denn: Es gab eine Störung aller Festnetz-Dienste der Telekom – also Telefon, Internet und MagentaTV, wie Karina Unruh aus der Abteilung Corporate Communications bei der Deutschen Telekom auf Anfrage unserer Redaktion berichtet. Von dieser Störung waren gleich mehrere Orte betroffen, wie aus einer Mitteilung des Landratsamts hervorgeht.

Die Ausfälle gab es im Bereich Seewald, Freudenstadt-Kniebis, und in Baiersbronn waren Schönmünzach, Schwarzenberg, Huzenbach und Obertal betroffen.

Tiefbauarbeiten Grund für den Ausfall

Aber was war die Ursache für die Störung? »Bei Tiefbauarbeiten wurde unser Glasfaserkabel beschädigt, das die aufgeführten Orte versorgt«, so Unruh. Durch diesen Abriss waren alle Festnetz-Dienste unterbrochen. Wie viele Kunden von der Störung betroffen waren, könne sie nicht genau sagen, so Unruh.

Nachdem der Glasfaserabriss am Montagvormittag gegen 10 Uhr gemeldet wurde, musste das Glasfaserkabel an der betroffenen Stelle ersetzt werden. Seit Dienstagnachmittag um 14 Uhr sei die Störung behoben – sodass alle Anschlüsse wieder online seien, sagt Unruh.