Die Taufgottesdienste am See von Pfarrerin Anna Manon Schimmel in der evangelischen Emmausgemeinde sind sehr gefragt.

Erst im Juli war ein Taufgottesdienst am Ichenheimer Badesee vom ZDF aufgezeichnet worden. Nun taufte Schimmel bei strahlendem Sonnenschein im Rahmen eines Gottesdienstes im Dundenheimer Stockfeldsee erneut zwei Kinder.

„Die Taufe ist ein kurzer Augenblick, aber sie hält für immer“, betonte Pfarrerin Schimmel zum Auftakt. Sie hob hervor, wie dankbar sie dafür sei, dass Menschen sich taufen ließen. Zahlreiche Besucher hatten sich am Morgen am Ufer des Sees versammelt und auf den Bänken Platz genommen.

Kinder erhalten Regenbogen zum Naschen

Neben dem am Ufer aufgebauten Altar war auch ein großer, bunter, aufblasbarer Regenbogen aufgestellt. Auf diesen nahm die Pfarrerin in ihrer Predigt Bezug. Sie erzählte die Geschichte von Noah, der auf Geheiß Gottes eine Arche baute und so mit seiner Familie und vielen Tieren eine Sintflut überlebte. Als der Wasserspiegel sank und die Insassen an Land gehen konnten, sahen sie einen großen Regenbogen. Schimmel erklärte, wie ein Regenbogen entsteht – nämlich indem Licht durch Wasser hindurchscheine. Bei der Taufe, so ihr Vergleich, leuchte das göttliche Licht durch das Wasser hindurch. „Die Taufe soll daran erinnern, dass Gott euch liebt“, betonte die Pfarrerin und fügte hinzu: „Gottes Freundschaftsbund ist bunt“. Die anwesenden Kinder konnten bei ihr eine Tüte mit einem süßen Regenbogen zum Naschen abholen.

Lieder umrahmen die Taufe

Zusammen mit Eltern, Paten und Kindern watete Schimmel dann knietief in den See und taufte Jella Adrienne Rudolf und Lino Tinoco Fäßler. Musikalisch umrahmt wurde der Taufgottesdienst von Katja Tscherter und Volker Schnebel mit gefühlvoll vorgetragenen Liedern. Da Volker Schnebel und seine Zwillingsschwester Doris an diesem Tag auch Geburtstag hatten, sang die Gemeinde für sie ein Ständchen.

Am Samstag, 9. September, um 11 Uhr wird wieder ein Taufgottesdienst in der Auferstehungskirche in Ichenheim stattfinden. Am Sonntag, 10. September, wird im Rahmen des Ichenheimer Straßenfests um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert.