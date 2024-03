Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers hat mit einem 4:0-Sieg gegen den TSV Steinbach Haiger seinen Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigt. Wir haben die Reaktionen.

Mustafa Ünal (Trainer der Stuttgarter Kickers): „Wir haben in der ausgeglichenen ersten Halbzeit die Qualität des Gegners durchaus gesehen. Das 2:0 nach einer halben Stunde gab uns Sicherheit. Wir kamen aus der Pause gut heraus und waren noch besser im Spiel als in der ersten Halbzeit, weshalb wir auch verdient gewonnen haben. Ich bin sehr froh über die Bereitschaft der Mannschaft, ihre Energie und auch die Kulisse. Fast 5500 Zuschauer sind nicht gewöhnlich, auf diesen Zusammenhalt sind wir sehr stolz. Jetzt gilt es zu regenerieren und dann die nächste schwere Aufgabe am kommenden Samstag in Balingen anzugehen. Da müssen wir wieder an die Grenze gehen, wenn wir etwas holen wollen.“

Pascal Bieler (Trainer des TSV Steinbach Haiger): „Wir hatten nach sechs Minuten eine richtig gute Torchance. Da war es ruhig im Stadion. In der zwölften Minute wurde es dann lauter, als ein einfacher langer Ball durchrutschte und die Kickers sehenswert zum 1:0 verwandelten. Wir hätten nach einer halben Stunde einen Elfmeter bekommen müssen, ohne dass ich die Bilder bisher schon gesehen habe. Danach fällt das 2:0. Nach der Pause hatten wir Glück bei zwei Aluminium-Treffern. Die Kickers stehen nicht von ungefähr da oben. Wenn sie die Form halten, traue ich ihnen den Aufstieg zu.“

Marc Stein (Sportdirektor): „Es gab ein, zwei Wackler vor der Pause, ansonsten war das ein sehr souveräner, homogener Auftritt. Schön auch, dass wir zu Null gespielt haben. Der Sieg nach der langen Winterpause war extrem wichtig, aber wir dürfen nicht überdrehen, nicht abheben, sondern müssen auf dem Boden bleiben.“

Rainer Lorz (Präsident): „Das war ein sehr stabiler, sehr präsenter Auftritt unserer Mannschaft. Aus dieser langen pflichtspielfreien Zeit so herauszukommen, das wünscht man sich, das kann weitere Energie freisetzen.“

David Kammerbauer (Kickers-Verteidiger): „Das war sehr solide, sehr souverän. Man merkt einfach, wie eingespielt unsere Mannschaft ist, die Abläufe stimmen zu 100 Prozent. Beim Gegner gingen nach unserem 2:0 die Köpfe nach unten. Jetzt gilt es die nächsten beiden Auswärtsderbys in Balingen und Aalen gut zu meistern, dann sieht es für uns richtig gut aus.“

Mario Borac (Kickers-Debütant): „Solch ein Debüt in der ersten Mannschaft zu feiern, ist ein super Gefühl. Ich spiele seit der U13 bei den Blauen, dass ich jetzt vor dieser top Kulisse im Gazi-Stadion auf dem Rasen dabei sein durfte – damit ging ein Traum in Erfüllung.“

Christian Mauersberger (verletzter Mittelfeldspieler): „Ich hatte muskuläre Probleme im Beckenbereich und hoffe, nächste Woche wieder am Ball sein zu können. Das Spiel war von oben richtig schön anzuschauen und zeigt, wie gut wir als Mannschaft harmonieren. Ein perfekter Nachmittag.“

Dennis De Sousa (Kickers-Neuzugang): „Genauso wünscht man sich seinen ersten Pflichtspieleinsatz für seinen neuen Verein. Es war enorm wichtig, mit solch einem Erfolgserlebnis aus der langen Pause rauszukommen. Dass ich dazu nach meiner Einwechslung noch getroffen habe, ist schön, aber nicht entscheidend. Ich möchte dem Team immer helfen – da spielt es auch keine Rolle, ob ich von Beginn an spiele oder von der Bank komme.“

Kevin Dicklhuber (Kapitän): „Wir haben eine sensationelle Leistung gezeigt und auch in dieser Höhe völlig verdient gewonnen. Jeder hat für jeden Gras gefressen. Wir haben dem Gegner in jedem Zweikampf den Schneid abgekauft. Im nächsten Spiel in Balingen erwartet uns jetzt eine sehr, sehr hart Nuss, die es zu knacken gilt. Sie werden uns nichts schenken, jeder will uns ein Bein stellen.“