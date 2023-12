Stichwahl: Wer wird neuer Bürgermeister von Seelbach?

Knapp 4000 Seelbacher sind am Sonntag, 17. Dezember, erneut aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Sie können bei der Stichwahl nur noch zwischen zwei Kandidaten wählen: dem 45-jährigen Diplom-Verwaltungswirt Siegfried Kohlmann aus Ettenheim und dem 37-jährigen Betriebswirt Michael Moser aus dem Seelbacher Ortsteil Schönberg.

Kohlmann hatte im ersten Wahlgang 946 Stimmen und damit 36,55 Prozent erreicht, auf Moser entfielen 1270 Stimmen (49,07 Prozent). Der dritte Kandidat Christoph Krieger (366 Stimmen; 14,14 Prozent) darf bei der Stichwahl nicht mehr antreten. Die Wahlbeteiligung lag im ersten Durchgang bei 65,66 Prozent.

Lesen Sie auch

So haben die Seelbacher am heutigen Sonntag abgestimmt:

Wahlberechtigt waren alle Seelbacher, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Das sind 3959 Einwohner. 3292 davon im Kernort, 509 in Wittelbach und 158 in Schönberg.

Siegfried Kohlmann

Siegfried Kohlmann Foto: Link

Als erster der drei Bewerber hat Siegfried Kohlmann am 8. September, gut eine Woche vor der Ausschreibung der Stelle, seinen Hut in den Ring geworfen. Der 45-jährige Diplom-Verwaltungswirt kennt das Seelbacher Rathaus bereits, er leitet derzeit das Bau- und Umweltamt. Mit seiner Frau und zwei Töchtern lebt Kohlmann in Ettenheim.

Michael Moser

Michael Moser Foto: privat

Der 37-jährige Michael Moser hatte am 12. Oktober seine Kandidatur verkündet. Der Betriebswirt bei der DB Schenker Deutschland AG in Appenweier ist in Seelbach aufgewachsen und lebt mit seiner Frau in Schönberg. Anfang November wurde er Vater eines Sohnes.