1 Seelbach hat einen ersten Bürgermeisterkandidaten: Siegfried Kohlmann bewirbt sich. Foto: privat

Die Ausschreibung ist noch nicht erfolgt, doch Seelbach hat bereits einen ersten Kandidaten: Siegfried Kohlmann, Leiter des Bau- und Umweltamts, bewirbt sich für die Nachfolge von Thomas Schäfer. Bis zur Wahl am 3. Dezember will der Ettenheimer den Bürgern zuhören, um die richtigen Themen anzugehen.











Der Gedanke, es einmal als Bürgermeister zu versuchen, beschäftigt ihn schon länger, nun stimmen die Rahmenbedingungen: Siegfried Kohlmann wirft, eine Woche vor der offiziellen Ausschreibung, als Bürgermeisterkandidat in Seelbach seinen Hut in den Ring. „Es gibt keinen Grund, länger zu warten“, meint der 45-Jährige. Er will „von Anfang an mit dabei sein“.