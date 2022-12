1 Rauchen wird im kommenden Jahr teurer. Foto: dpa/Sven Hoppe

Rauchen wird von Januar an teurer, denn die Tabaksteuer wird erhöht. Wie viel kosten Zigaretten dann?















Link kopiert

Lange war es in puncto Steuern für die Zigarettenbranche ruhig geblieben. Mit den neuen Tabaksteuertarifen bat die Bundesregierung Raucherinnen und Raucher im vergangenen Jahr erstmals seit sieben Jahren wieder stärker zur Kasse. Mit der Steuer erhöhte sich der Preis für eine typische Packungsgröße mit 20 Zigaretten um rund 10 Cent. Ab Januar kommen nochmals rund 10 Cent drauf. Damit steigt der Durchschnittspreis einer Schachtel Zigaretten von derzeit 7,60 Euro auf 7,70 Euro im kommenden Jahr.

Auch für E-Zigaretten-Raucher wurde es im vergangenen Jahr teurer – und zwar deutlich. Seitdem fällt für den Kauf der Flüssigkeiten (Liquids), die verdampft und inhaliert werden, nicht nur die Mehrwertsteuer, sondern auch die Tabaksteuer an. Kosteten 10 Milliliter fertiges Liquid zuvor beispielsweise fünf Euro, muss man seitdem rund sieben Euro zahlen. Die nächste Steuererhöhung ist hier aber erst 2024 geplant.

Weitere Erhöhungen sind bereits beschlossen

Die Aussichten sind dann aber nicht rosig. Von Januar 2024 an steigt die Steuer für 10 Milliliter Liquid auf zwei Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer. Von 2025 an sind es 2,60 Euro plus Mehrwertsteuer und von 2026 an sind es 3,20 Euro plus Mehrwertsteuer.

Auch konventionelle Glimmstängel werden in den kommenden Jahren teurer. Von 2025 an steigt der Preis um rund 15 Cent pro Packung, von 2026 an sind weitere 15 Cent pro Packung fällig.