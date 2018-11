Stetten am kalten Markt Zukunft der Nation

Sigmaringen. Das 20. Sigmaringer Gespräch zur aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage – initiiert wird die Reihe von Prorektor Matthias Premer – beginnt am Donnerstag, 29. November, um 19.15 Uhr in der Hochschule Albstadt-Sigmaringen im Hörsaal 620 im Gebäude 106, Anton-Günther-Straße 51. Sebastian Breuer, stellvertretender Generalsekretär im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt- wirtschaftlichen Entwicklung, spricht über anstehende wirtschaftspolitische Weichenstellungen in der Bundesrepublik Deutschland: In seinem Jahresgutachten 2018/2019 schreibt der Sachverständigenrat: "Die ungewisse Zukunft der globalen Wirtschaftsordnung und der demografische Wandel stellen die deutsche Volkswirtschaft vor große Herausforderungen", wird Christoph Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrats, in einer Mitteilung zitiert.