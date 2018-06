Stetten am kalten Markt Kinder und Jugendliche endlich auf der großen Bühne

Stetten a. k. M.-Frohnstetten. Fußball stand im Mittelpunkt des gut besuchten Sport- und Familienwochenendes des SV Frohnstetten auf dem Sportgelände im Riederwäldle. Bereits am Samstag lieferten sich bei schönstem Sommerwetter und bester Stimmung die angemeldeten 26 Freizeitmannschaften beim Elfmeterturnier spannende Duelle, bis schließlich am Abend die Sieger feststanden und die Wanderpokale übergeben wurden. Am Sonntag durften dann die Kinder und Jugendlichen des SV Frohnstetten, die – außer bei den Bambini – in der Spielgemeinschaft Heuberg auf Torejagd gehen, ihr Können endlich einmal vor großer Kulisse unter Beweis stellen. Während die D-Jugend in einer torreichen Partie die Spielgemeinschaft Harthausen/Scher mit 6:5 knapp bezwang, kassierte die C-Jugend eine ernüchternde 1:7 Niederlage gegen die benachbarte Spielgemeinschaft Benzingen.