Stetten am kalten Markt Ideenbündlung für die Zukunft

Für die Kreisstadt trat der Wirtschaftsförderer beim Wettbewerb an. "Mit dem kürzlich eingeweihten Gründerzentrum Innovations- und Technologiezentrum ITZ am InnoCamp Sigmaringen und den Vermittlungsaktivitäten der WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen bezüglich der Anfragen von Gründern gestalten wir eine Gründerlandschaft und schaffen somit ein gründungsfreundliches Ökosystem in Sigmaringen. Unser Ziel ist es, Gründen in Sigmaringen attraktiv und einfach zu machen", wird Alejandro Palacios-Tovar in einer Pressemitteilung zitiert.

Das Konzept, das Palacios-Tovar für Sigmaringen präsentiert hatte, basiert auf einem digitalen Experiment. Dieses soll in Sigmaringen innovativ Flächen beleben und dadurch ein Magnet – auch über die Stadtgrenzen hinaus – werden.

Bei passender Förderung soll die Plattform "SIG City Online" ins Leben gerufen werden, auf der Studierende, Gründer, Unternehmer, Planer, Entwickler sowie interessierte Bürger ihre Ideen für die Zukunft digital gestalten können. Die traditionsbewusste Mentalität der Region soll dabei beibehalten und gefördert, eine zukunftsorientierte Verwaltung soll erarbeitet werden.