Stetten am kalten Markt Hinterkopf ins Gesicht

Laut Polizei soll zunächst ein 27-jähriger Marokkaner einen 28-jährigen Senegalesen beschuldigt haben, er habe ihm sein Mobiltelefon gestohlen. Am Streit, der darauf entbrannte, war noch ein weiterer, 25 Jahre alter Marokkaner beteiligt. Der Sicherheitsdienst konnte die Kombattanten zunächst trennen, doch kurz darauf suchte der 25-Jährige erneut die Konfrontation mit dem 28-Jährigen. Als dieser einem Schlag mit der flachen Hand auswich, traf er versehentlich einen Sicherheitsmann, der ihn nach hinten wegzuziehen versuchte, mit dem Hinterkopf im Gesicht. Dabei wurde der Mann so stark verletzt, dass er ärztlich behandelt werden musste. Da der 27-Jährige danach der Anweisung der Polizei, auf sein Zimmer zu gehen, nicht nachkam und weitere Streitigkeiten nicht auszuschließen waren, nahmen die Beamten den erkennbar alkoholisierte Mann in Ausnüchterungsgewahrsam.