Stetten am kalten Markt Die Situation schnell in den Griff bekommen

Der stellvertretende Abteilungskommandant Patrick Beil erläuterte in der Nachbesprechung im Gasthaus Rössle das Szenario: Im Brandobjekt, einem Ferienhaus, dass umgebaut beziehungsweise renoviert wird, war durch Unachtsamkeit der Bauarbeiter ein Brand ausgebrochen. Das Treppenhaus war so stark verraucht, dass die im Haus weilenden Menschen sich nicht über die üblichen Fluchtwege in Sicherheit bringen konnten. Indessen gelang es einigen, sich in rauchfreie Bereiche im Obergeschoss und auf den Balkon flüchten.

Bei der anschließenden Manöverkritik sprach der Abteilungskommandant seinen Männern und insbesondere seinem Stellvertreter Patrick Beil, der die Übung in Eigenregie geplant hatte, seine Anerkennung aus: "So sieht gute Arbeit aus".