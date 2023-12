Geröll blockiert: So lange bleibt die L 433 zwischen Ebingen und Meßstetten gesperrt

So lange bleibt die L 433 zwischen Ebingen und Meßstetten gesperrt

1 Verdreckte Fahrbahn? Etwas mehr ist es schon: Das Volumen des niedergegangenen Materials wird auf mindestens vier Kubikmeter geschätzt. Foto: Maier

Auf der Meßstetter Steige oberhalb von Ebingen ist am Sonntagnachmittag ein Steinschlag niedergegangen. Seither ist die Landesstraße 433 gesperrt – und das bleibt noch eine Weile so.









Laut Angaben des Landratsamts in Balingen, in dessen Zuständigkeit die L 433 fällt, hatten sich am späten Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr ungefähr vier bis fünf Kubikmeter Gestein, Geröll und Erde von einer Felsnase oberhalb der Meßstetter Steige gelöst, war zu Tal gerutscht und auf die Fahrbahn der Landesstraße geprallt.