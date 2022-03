Hang an B 33 in St. Georgen wird abgesichert – zumindest teilweise

2 Direkt neben der B 33 liegt der Hang. Weil herunterfallende Steine den Verkehr gefährden könnten, will das Regierungspräsidium im Herbst Netze anbringen. Foto: Moser

Weil er nicht nur unansehnlich, sondern auch potenziell gefährlich ist, will das Regierungspräsidium Freiburg den Hang an der B 33 nahe des St. Georgener Ortsausgangs in Richtung Peterzell absichern. Doch in der Mitte des Hangs, auf Höhe der dortigen Parkbucht, greift die Behörde nicht ein.















St. Georgen - Bereits seit vielen Jahren ist er Bürgermeister Michael Rieger ein Dorn im Auge, der Hang an der Bundesstraße 33 nahe der St. Georgener Ortseinfahrt, wenn man aus Richtung Villingen kommt, und gegenüber der dortigen Tankstelle. Denn der Hang samt der in der Mitte auf Höhe der dortigen Parkbucht angebrachten Stützmauer ist wahrlich keine Augenweide – ganz im Gegenteil. Noch dazu könnten Steine, sollten sie sich aus dem Hang lösen, zur Gefahr für den Durchgangsverkehr auf der Bundesstraße werden. Nun soll sich zumindest an einem Teil des Hangs etwas tun.