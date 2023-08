1 Im Neubaugebiet Spitalhöhe wurde in der Basler Straße 8 anteilig erschwinglicher Wohnraum durch das Siedlungswerk geschaffen. Weitere Projekte auf den angrenzenden freien Bauflächen sind in der Planung. Foto: Terkowsky

Wie aktuelle Zahlen belegen steigen die Mietpreise auch in Rottweil. Wir haben beim Mieterbund und der Stadt nachgefragt, wie sie die aktuelle Situation sehen und was uns in der Zukunft erwartet.









Die Lebenshaltungskosten sind in den vergangenen Monaten in vielen Bereichen massiv gestiegen. Das Gefühl, dass am Ende des Geldes noch viel zu viel Monat übrig ist, rückt immer weiter in die gesellschaftliche Mitte. Ein großer Faktor ist in diesem Zusammenhang die Wohnungsmiete – insbesondere bei Neuvermietungen. Das zeigen die Zahlen einer aktuellen, repräsentativen Umfrage von YouGov im Auftrag des Immobilienportals ImmoScout24 für das Wohnbarometer.