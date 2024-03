Stefano Zarrella: Wie die „Let’s Dance“-Reise des Hechingers weiterging

Der Hechinger Stefano Zarrella scheint zunehmend Gefallen am Tanzparkett zu finden. Bei der RTL-Show „Let’s Dance“ überzeugte der Foodcreator mit Tanzpartnerin Mariia Maksina die Jury jüngst mit ihrem Cha Cha Cha zu „Smooth“ von Santana. Vor allem die Energie des Food-Creators auf der Tanzfläche wurde gelobt. Am Ende standen 14 Punkte für Zarrella zu Buche, der im Intro vor dem Auftritt von seinem Bruder Giovanni Zarrella beim Training überrascht wurde.

Motsi Mabuse lobt und tadelt

Jorge González lobte: „Das war ein ganz heißer Tanz. Du warst da, du hast Spaß gemacht, du hast geflirtet“, so sein Urteil. Auch wenn er „noch kleinere Fehler sah“, habe die Energie Zarrellas gestimmt. Ex-Profi-Tänzerin Motsi Mabuse sah vor allem in den Einzelteilen den „Italo-Macho“ in Zarrella. „Das war richtig stark.“ Im Paar mit Maksina habe Zarrella aber teils den Takt der Musik nicht getroffen. Ihre Bilanz: „Nach zwei Shows kann man noch nicht perfekt tanzen.“

Llambi: „Im Oberkörper zu unbeweglich“

Und Oberkritiker Joachim Llambi, den Moderator Daniel Hartwich in Bezug auf Food-Creator Zarrella als „Wut-Creator“ bezeichnete, lobte die Atmosphäre zwischen Zarrella und seiner Tanzpartnerin. Aber: „Im Oberkörper warst du mir etwas zu unbeweglich.“ Dazu dürfe man bei Latein-Tänzen nicht mit der Ferse ansetzen. Trotz allem reichte die Punktzahl locker für das Weiterkommen in Runde drei. Nicht mehr weitertanzen darf diesmal Unternehmer Tillman Schulz.