Staunen am Bahngleis

1 Die Radpanzer sind auf dem Weg Richtung Stuttgart. Foto: Dresel

Ein nicht alltägliches Bild bietet sich am Samstagmittag in Oberndorf: Eine lange Kolonne Panzer rollt durch die Stadt – auf einem Zug.









Link kopiert



Die meisten Leute haben eigentlich nur den Samstagseinkauf in den vielen Läden nahe der Bahngleise in der Neckarstraße in Oberndorf im Sinn – als gegen 14 Uhr plötzlich viele innehalten und ihre Smartphones zücken. Ein langer Zug rollt vorbei – voller Panzer.