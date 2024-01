Staugefahr auf der B 3: Landwirte protestieren am Montag am Sulzer Kreuz

Landwirte protestieren am Montag am Sulzer Kreuz

1 Hier am Sulzer Kreuz zwischen Mietersheim und Kippenheim versammeln sich am Montag Bauern aus der Region, um gegen die Sparpläne der Regierung zu demonstrieren. Foto: Bender

Bauern aus der südlichen Ortenau beteiligen sich an der bundesweiten Aktionswoche. Autofahrer müssen auf der B 3 mit Behinderungen rechnen.









„Bewusst blockieren“, versichert Klaus Dorner, „werden wir niemanden. Aber wenn Traktoren aus der ganzen Region anrollen, dürfte das den Verkehr wohl automatisch ausbremsen.“ Wie überall im Land protestieren auch die Bauern aus der südlichen Ortenau in der kommenden Woche konzentriert gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Der Lahrer Kreisverband des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) hat für Montag von 8 bis 20 Uhr ein Mahnfeuer am Sulzer Kreuz an der B 3 angemeldet.