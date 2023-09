1 Verwirrende Tempo-30-Schilder sind in Baiersbronn derzeit das geringste Problem. Foto: Haier

Jetzt kommt alles zusammen: Bahn- und Straßenbauarbeiten legen den Verkehr im Mutterort vollends lahm. Durch den Schienenersatzverkehr ergeben sich neue Probleme, erst recht für Schüler, ihre Familien und Lehrer. Am Schulzentrum und im Ordnungsamt steht das Telefon kaum mehr still.











Dann schauen wir uns das halt mal an. In sozialen Netzwerken war eine Diskussion entbrannt über einen neuen Schilder-Irrsinn, diesmal an der Murgtalstraße. Ortseinwärts Tempo 50, wenige Meter weiter Tempo 30 aufgehoben, kurz danach Tempo 30. Ja, so stehen sie da, die Schilder, stellt sich vor Ort heraus – in dieser Reihenfolge. Doch eine derart kleine Irritation für Verkehrsteilnehmer kann einem Baiersbronner in diesen Zeiten nur ein müdes Lächeln entlocken. Die akuten Probleme sind ganz andere, wie sich schon auf dem Weg dorthin zeigt.