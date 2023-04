Wegen eines Polizeieinsatzes auf der L 390 zwischen Rosenfeld und Heiligenzimmern ist es am Donnerstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Ein Polizeieinsatz auf der L 390 zwischen Rosenfeld und dem Fabrikle in Heiligenzimmern hat am Donnerstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen geführt. Ein Handyvideo von dem Einsatz ist kurze Zeit später in diversen Whatsapp-Gruppen geteilt worden.

Ein Video kursiert in Whatsapp-Gruppen

Laut eines Polizeisprechers wurde die Streife gegen 13.50 Uhr gerufen, weil es in einem Linienbus zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist. Da der Bus auf der Landstraße anhielt, hat sich der Verkehr während des Einsatzes auf der L 390 gestaut.

Dem mutmaßliche Angreifer wurden – so zeigt es das Video – auf dem Boden liegend Handschellen angebracht. Laut Polizeisprecher wurde der Mann mit aufs Revier genommen.